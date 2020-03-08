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Кинофестиваль "Утро Родины" открылся в Южно-Сахалинске показом спецфильма

В конкурсную программу фестиваля вошли 11 сериалов, среди которых "Мертвое озеро", "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова", "Мылодрама", "Победители", "Содержанки", "Толя-робот" и другие

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Третий российский фестиваль многосерийных художественных фильмов "Утро Родины" начался на Сахалине с показа фильма с участием знаменитых артистов, снятого специально в рамках мероприятия. Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье, в Международный женский день, на сцене Ледового дворца "Кристалл" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

"Утро Родины" - это первый в России фестиваль многосерийных художественных фильмов, проходящий в Южно-Сахалинске с 2018 года. В этом году он проходит с 8 по 14 марта. Фестиваль проводится в рамках мероприятий национального проекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В конкурсе 2020 года представлены 11 лучших сериалов, снятых в России. По итогам фестиваля жюри присуждает призы в 10 номинациях. Организатором мероприятия выступают правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство культуры РФ. Президент фестиваля - продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов.

"В этом году церемония открытия фестиваля прошла в необычном формате фильма-концерта. Организаторы специально для церемонии сняли фильм, в котором участвуют звезды кино и эстрады. В фильме снялись Виктор Назаров, Нонна Гришаева, Григорий Сиятвинда, Галина Данилова, Андрей Кайков. Героями фильма стали Сосо Павлиашвили, Илзе Лиепа и Грета Тунберг. Замысел сценаристов воплотил в жизнь режиссер Эдуард Радзюкевич. Съемки проходили в телецентре Останкино, в павильоне киноконцерна Мосфильм и в Подмосковье", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, помимо фильма, гости церемонии открытия смогли увидеть концерт с участием приглашенных артистов. Перед сахалинцами выступили певица Лариса Долина, Вадим Эйленкриг со своей джазовой группой, артисты шоу-балета "Тодес", Илзе Лиепа, победительница музыкального телепроекта "Ты супер!" Диана Анкудинова и другие.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли работы "Дылда", "Жуки", "Мертвое озеро", "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова", "Мылодрама", "Победители", "Содержанки", "Толя-робот", "Учителя", "Шторм" и "Эпидемия". На протяжении недели их будет оценивать жюри, состоящее из восьми человек. Председателем жюри стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.

Помимо презентации сериалов, участвующих в конкурсе, в программе фестиваля запланированы внеконкурсные показы. Сахалинцы смогут увидеть предпремьеры российских картин, которые в широком прокате выйдут в течение года. Кроме того, зрители познакомятся с фильмами, созданными членами жюри фестиваля. Они объединены в программу под названием "Имена". Еще одним подарком для сахалинцев станет специальный проект "Пять вечеров". 9 марта на сахалинской сцене выступит с концертом певица Лариса Долина, 10 марта - артисты Сосо Павлиашвили и Андрей Мерзликин, 11 марта свой музыкально-драматический проект представит актер Сергей Безруков, 12 марта выступят участники юмористического шоу "Однажды в России", 13 марта завершит проект "Пять вечеров" артист Олег Митяев.

Победители 2019 года

В прошлом году фестиваль "Утро Родины" проходил на Сахалине с 23 по 29 июня. В конкурсной программе были представлены 12 российских сериалов. Возглавлял жюри народный артист России Владимир Меньшов. Главный приз получил сериал "Звоните ДиКаприо". В номинации "Лучшая режиссерская работа" победителем стал режиссер Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!"). Лучшей мужской ролью была признана роль Александра Робака из "Домашнего ареста", лучшей женской ролью - Татьяны Лялиной из "Ненастья". Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Александр Горбатов из "Ненастья", за лучшую женскую роль второго плана - Юлия Александрова из "Звоните ДиКаприо". В номинации "Лучший сценарий" победительницей стала Марина Меленевская ("Обычная женщина"), в номинации "Лучшая музыка к фильму" - Алексей Чинцов ("Медное солнце"), в номинации "Лучшая операторская работа" - Максим Шенкаренко ("Медное солнце"). Приз зрительских симпатий получил фильм "Годунов".

Тогда организаторы фестиваля оставили жителям Южно-Сахалинска творческий подарок в виде проекта "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска". В течение недели восемь художников, приехавших в Южно-Сахалинск со всего Дальнего Востока, создавали на пяти стенах типовых зданий города персонажей популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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