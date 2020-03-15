Финалистами конкурса "Учитель будущего" стали 13 команд из регионов Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Команды из Чеченской Республики, Северной Осетии, Ставропольского края и Дагестана стали финалистами профессионального конкурса "Учитель будущего", который входит в платформу "Россия - страна возможностей" и реализуется по нацпроекту "Образование". Торжественная церемония награждения прошла в Грозном по итогам трех дней окружного полуфинала, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы достойно выдержали тот марафон педагогических заданий, который нами был подготовлен для вас. Мы очень надеемся, что все вы уедете с новыми знаниями, с новыми мыслями. Важна каждая идея, каждый предложенный в рамках конкурсных испытаний проект, ведь мы делаем конкурс "Учитель будущего" вместе с вами", - обратился к участникам руководитель конкурса Андрей Богданцев.

На полуфинале в Грозном собрались 52 команды педагогов из шести регионов округа. В течение трех дней участники проходили конкурсные испытания, подготовленные в формате "педагогического триатлона" и включающие в себя педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру.

"Гости остались довольны проведенным конкурсом, мы очень рады, что из 12 наших команд, которые принимали участие в полуфинале, пять команд стали финалистами. Проведение таких конкурсов однозначно способствует развитию, совершенствованию системы образования в регионе, появлению новых подходов и технологий. Мы готовы принимать в республике мероприятия такого масштаба и имеем все необходимые платформы и ресурсы", - рассказал журналистам министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.

Учителя будущего

По итогам полуфинала победителями стали пять команд из Чеченской Республики, одна команда из Дагестана, четыре команды из Северной Осетии и три команды из Ставропольского края.

"Мы конечно верили в победу и очень хотели попасть в полуфинал, но сомневались, потому что команды-соперники очень сильные, подборка просто замечательная. Каждый день нес что-то свое, не повторялся, все испытания были абсолютно не похожи друг на друга. Все, что было на этом конкурсе, имеет практическую значимость", - поделилась одна из финалисток, учительница школы №42 города Ставрополь Наталья Малахова.

Учитель истории и обществознания из грозненской школы Яраги Изнауров, считает, что конкурс помогает участникам преодолеть внутренние барьеры и обменяться опытом с коллегами. "За эти дни я узнал, что в нашем округе очень много ярких, интересных учителей, у которых можно многому научиться. Конкурс крайне позитивный, очень важный для педагогов, у которых есть стремление совершенствоваться, приобрести профессиональные навыки, он будет полезен для всех, кто связывает свою жизнь с педагогикой, вне зависимости от того, победит ли он", - отметил Изнауров.

О конкурсе

Первый всероссийский конкурс учительских команд "Учитель будущего" был запущен 19 ноября 2019 года при поддержке Минпросвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.