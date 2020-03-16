При реализации нацпроектов в 2019 году выявили более 25 коррупционных преступлений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявили в 2019 году 26 коррупционных преступлений, совершенных чиновниками при реализации национальных проектов. Об этом заявил глава управления Андрей Курносенко в интервью газете "Коммерсантъ".

"В 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 1698 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и 5141 - с их хищением. Совокупный материальный ущерб, причиненный этими преступлениями, составил 17,3 млрд рублей, при этом 9,2 млрд рублей возмещены государству. При реализации нацпроектов выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых были связаны со взятками", - сказал Курносенко.

По его словам, в 2019 году подразделения ГУЭБиПК выявили более 16 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе почти 5,5 тыс. - в крупном и особо крупном размере (на 9,5% больше, чем годом ранее). "В рамках уголовных дел арестовано и изъято имущество, а также добровольно погашен ущерб на общую сумму 16,2 млрд рублей", - уточнил глава управления.

Курносенко добавил, что по результатам работы сотрудников главка были возбуждены уголовные дела в отношении ряда чиновников высокого уровня, среди которых замминистра природных ресурсов Краснодарского края, мэр города Оренбурга, бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России, начальник УФСИН России по Липецкой области. "Кроме того, по материалам МВД были привлечены к уголовной ответственности бывший губернатор Ивановской области, в настоящее время депутат региональной думы Павел Коньков, должностные лица областного правительства и руководители группы "Продо", которые путем перечисления в адрес подконтрольной им некоммерческой микрофинансовой организации "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" и ОАО "Ивановский бройлер" похитили бюджетные средства в размере более 700 млн рублей, выделенные Министерством финансов РФ в качестве дотации", - пояснил он.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД сообщил, что количество выявленных в России коррупционных преступлений в 2019 году составило 24 тыс., причем каждое третье из них совершено в крупном или особо крупном размере. Колокольцев добавил, что к ответственности были привлечены 9 тыс. лиц, в том числе те, кто занимает высокое должностное положение.