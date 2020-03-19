В Южно-Сахалинске построят четыре моста благодаря нацпроекту "Дороги"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска намерены до конца 2021 года построить четыре моста на месте старых, соединяющих разные районы города. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе администрации областного центра.

Как рассказали ТАСС в администрации Южно-Сахалинска, капитальный ремонт, строительство мостов и дорог проводится в Сахалинской области по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Старые мосты расположены на окраинах города и имеют большое значение для жителей Южно-Сахалинска, так как соединяют разные жилые районы, которые в основном заняты частным сектором. Помимо пешеходов, по ним переправляются транспортные средства. Мосты не обновлялись десятилетиями и сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствуют современным стандартам.

"Четыре моста строят в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта. До 1 октября на улице 2-й Центральной будет готов мост через реку Хомутовка. Еще два моста на улице Ленина через Красносельскую и Рогатку планируют построить до конца 2020 года и один мост на улице Украинской - в начале 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

По информации администрации, имеющиеся сейчас мосты очень узкие и уже небезопасные. Планируется, что три новых переправы будут иметь четыре полосы для движения транспорта, а четвертый останется двухполосным, но каждая из полос расширится на 3,5 метра. Помимо этого, на всех объектах обеспечат удобную пешеходную зону с обеих сторон. Изменится в сторону увеличения и длина мостов. Они смогут выдержать не только легковые автомобили, но и тяжелую технику. Каждый мост сможет одновременно выдерживать порядка 140 тонн.

На время строительных работ для жителей районов города, на территории которых расположены мосты, обеспечили временные объездные пути. "Четвертый мост тоже был бы готов до конца 2020 года, но по нему возникли некоторые проблемы. Они уже улажены, но из-за этого объект будет построен только в начале 2021 года", - прокомментировали ТАСС в мэрии.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.