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75-летие Победы

Портал "Будущее России. Национальные проекты" запускает новый проект к 75-летию Победы

Проект расскажет о о ветеранах и детях войны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, запускает новый проект к 75-летию Победы о ветеранах и детях войны - "Жить и побеждать". Герои публикаций, несмотря на почтенный возраст и все пережитое, продолжают вести активный образ жизни - общаются со школьниками, пишут всероссийские диктанты, прыгают с парашютом и участвуют в общественной жизни.

Героем первого материала в рамках проекта стал сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики им. Скобельцына, заслуженный работник Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) Павел Николаевич Сироклин, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет. Во время Великой Отечественной войны в составе элитного соединения он защищал Москву, а позже обеспечивал безопасность Потсдамской конференции. Уже много лет Сироклин работает в МГУ, решая самые разные задачи - от посадки знаменитых сталинских лесных полос до обеспечения и комплектации аппаратуры, устанавливаемой на искусственных спутниках Земли.

"Всего я проработал в университете 72 года, всю жизнь участвовал общественных работах, уже 25 лет являюсь председателем совета ветеранов войны. Как говорится, мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына. Я заветы выполнил: родили мы троих детей, дача у меня хорошая, я сам лично строил, посадил дерево, да не одно. Так что я перед страной выполнил все, что необходимо", - говорит Сироклин.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, ветеран отвечает, что все дело в нежирной пище и постоянной работе. "Я никогда не ел колбасы, никогда ее не брали, ни сарделек, ни сосисок, этого не было. Покупали курицу, крылышки, мясо, фарш, в основном же макароны и каша всю жизнь. И всю жизнь честно трудился, добросовестно, я большой трудяга, без работы не могу", - рассказал ветеран, пошутив, что два выходных в неделю для него слишком много.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Россия75-летие Победы
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