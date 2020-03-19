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Главные специалисты Минздрава ответят на вопросы россиян о коронавирусе

Встречи с организаторами здравоохранения, главными специалистами Минздрава России, представителями Всемирной организации здравоохранения и врачами начнутся 20 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты" начинает серию прямых эфиров с главными специалистами Минздрава РФ о коронавирусе. В ходе онлайн-встреч в пресс-центре ТАСС они ответят на вопросы россиян, которые поступят на ресурсы портала и агентства.

Встречи с организаторами здравоохранения, главными специалистами Минздрава России, представителями Всемирной организации здравоохранения и врачами начнутся 20 марта. Вопросы можно присылать на страницы портала "Будущее России. Национальные проекты" в социальных сетях.

В первом прямом эфире примет участие директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Она ответит на интересующие жителей страны вопросы о профилактике коронавирусной инфекции, а также расскажет, как соблюдать самоизоляцию или карантин и сохранить здоровье.

Трансляция начнется в 15:00 на портале "Будущее России. Национальные проекты", на страницах портала и информационного агентства ТАСС, а также Минздрава России в социальных сетях.

Общественное здоровье является одним из важных индикаторов благополучия населения. Показатели здоровья часто зависят от внешних факторов, но в любом случае информированность людей о рисках здоровью в значительной степени снижает возможности заболеть. Именно укрепление общественного здоровья вместе с совершенствованием системы здравоохранения помогут достичь главной цели в рамках нацпроектов - увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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