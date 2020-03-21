Мишустин поручил выделить до 57 млн рублей на проект очистных сооружений в Костроме

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить выделение в 2020 году из резервного фонда правительства до 57 млн рублей на разработку проектной документации коркинских очистных сооружений в Костроме. Как сообщается на сайте кабмина, такое поручение он дал по итогам поездки в Костромскую область 13 марта.

Отмечается, что работы по строительству и монтажу этих очистных сооружений будут проводиться в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в состав национального проекта "Экология".

Кроме того, Минздраву, Минфину, Минэкономразвития предстоит обеспечить за счет средств федерального бюджета финансирование капитального ремонта и реконструкции пристройки к лечебно-административному корпусу Окружной больницы Костромского округа №1 для размещения в ней гинекологического отделения. В 2020 году на разработку проектной документации для этого из резервного фонда правительства будет направлено до 20 млн рублей, а в 2021 году - до 200 млн рублей на строительно-монтажные работы и закупку оборудования.

Минспорту, Минфину, Минэкономразвития поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть выделение до 253 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в городе Шарье Костромской области. Минпросвещения в рамках работы по согласованию паспортов региональных систем образования при необходимости поручено предусмотреть мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Костромской области.