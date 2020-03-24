В Сахалинской области намерены открыть 72 "Точки роста" к 2024 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют за ближайшие пять лет обеспечить образовательными общественными пространствами "Точка роста" все сельские школы региона. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель сахалинского правительства.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил к концу 2024 года - срок окончания действия нацпроекта - создать центры "Точка роста" при 72 сельских школах. Это все школы, которые имеются в регионе в сельской местности", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, уже в этом году планируется открыть 33 таких центра. Предполагается, что они охватят не менее 6 тыс. школьников.

На создание образовательных пространств выделено 36 млн рублей, из которых 21 млн получен из федерального бюджета. Сколько всего потребуется средств за все пять лет, пока не уточняется.

Центры "Точка роста" на островах создаются в виде общественных пространств, оборудованных современными компьютерами, ноутбуками, VR-шлемами, 3D-оборудованием, квадрокоптерами, манекенами для отработки оказания первой медицинской помощи и другой техникой. В таких центрах детей обучают по цифровому, техническому и гуманитарному профилю. Также в них проводятся занятия по математике, информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Имеются шахматная зона, медиазона и площадка коворкинга.

"Чем всегда отличались сельские школьники от городских? Тем, что им нечем занять свой досуг, еще им нечем заинтересовываться. У кого-то даже дома компьютера нет. А те, кто жаждут учиться и развиваться, всегда с завистью смотрят на то, как оснащены городские школы, лицеи, гимназии. Конечно, хорошо, что вот такие "Точки роста" создаются. Они действительно помогают уравнять сельского школьника и городского", - прокомментировали ТАСС в администрации Корсаковского городского округа, на территории которого расположено село с центром "Точка роста".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость усиления роли образования в сельской местности. Центры "Точка роста" появляются в регионах по национальному проекту "Образование", который реализовывается на территории страны с начала 2019 года. Сейчас на островах действуют 16 "Точек роста".

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.