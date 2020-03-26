Кировская область увеличит финансирование безопасности дорожного движения

ТАСС, 26 марта. Власти Кировской области планируют направить на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе 722 млн рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, что на 200 млн рублей больше аналогичного показателя в прошлом году. На дорогах планируется установить камеры видеофиксации, новые светофоры, нанести разметку, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

"Одна из главных задач национального проекта - обеспечение безопасности дорожного движения. Всего на обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах в 2020 году предусмотрено 722 млн рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем было выделено в 2019 году", - сказал Шевелев.

Он уточнил, что из них 185 млн рублей направят на установку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, в местах концентрации ДТП установят дорожные знаки, нанесут разметку, а также установят и модернизируют 13 светофоров. Также в планах обустроить ограждения, восстановить пешеходные переходы и установить на них дополнительное освещение, организовать круговое движение на перекрестках.

Ранее сообщалось, что всего в 2020 году планируется провести в нормативное состояние более 230 км дорог области.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.