Переход с материка на остров Сахалин могут построить к 2035 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Переход с материка на остров Сахалин планируется построить к 2035 году, говорится в транспортной стратегии, которую в четверг рассмотрело правительство РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС. Как следует из поручений президента РФ Владимира Путина, кабмин должен утвердить финальный вариант документа до 15 апреля.

"Строительство железнодорожной линии "Селихин-Ныш" с переходом пролива Невельского... 2024 - 2035 годы", - говорится в документе. Объемы финансирования, сроки и параметры данного проекта будут уточняться, исходя из имеющихся финансовых и иных условий их реализации, уточняется в стратегии.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км на мысе Лазарева рядом с мысом Средний. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Общественные слушания по проекту прошли 11 марта в Николаевске-на-Амуре.