{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переход с материка на остров Сахалин могут построить к 2035 году

Объемы финансирования, сроки и параметры данного проекта будут уточняться,

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Переход с материка на остров Сахалин планируется построить к 2035 году, говорится в транспортной стратегии, которую в четверг рассмотрело правительство РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС. Как следует из поручений президента РФ Владимира Путина, кабмин должен утвердить финальный вариант документа до 15 апреля.

"Строительство железнодорожной линии "Селихин-Ныш" с переходом пролива Невельского... 2024 - 2035 годы", - говорится в документе. Объемы финансирования, сроки и параметры данного проекта будут уточняться, исходя из имеющихся финансовых и иных условий их реализации, уточняется в стратегии.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км на мысе Лазарева рядом с мысом Средний. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Общественные слушания по проекту прошли 11 марта в Николаевске-на-Амуре.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Кредитная компания Чукотки разработала продукт для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Благодаря этому продукту предприниматели региона могут получить кредиты на льготных условиях, а также отсрочку по уплате основного долга по ранее взятым займам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС