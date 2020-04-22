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Путин обсудил с губернатором Воронежской области решение транспортной проблемы

Александр Гусев уточнил, что Воронежу в первую очередь нужны автобусы большой вместимости

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Евгению Дитриху вместе с руководством Воронежской области разработать меры по более быстрому развитию пассажирского транспорта в регионе.

Глава государства в режиме видеоконференции связался в среду с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, который попросил дополнительной поддержки федерального центра в развитии пассажирского транспорта. Путин позвонил Дитриху, чтобы узнать, какие возможности для этого имеются. "У нас [национальный] проект "Безопасные и качественные дороги" и там есть подпрограмма - "Обновление подвижного состава", губернатор Воронежской области ставит вопрос о поддержке по этой подпрограмме", - объяснил президент. На его взгляд, "такие населенные пункты, большие агломерации нужно поддерживать". По данным статистики, население Воронежа на 1 января 2020 года составило 1 млн 58 тыс. человек.

Министр транспорта доложил, что в подпрограмме предусмотрены деньги на покупку автобусов, троллейбусов, трамваев, заявки от регионов на поставки транспорта собраны. Гусев уточнил, что Воронежу в первую очередь нужны автобусы большой вместимости. Дитрих сообщил, что в этом году в Воронежскую область планируется поставить 56 автобусов, в 2021 году - около 80 автобусов. Губернатор области отметил, что у него есть предложение о том, как ускорить выполнение этой программы. "С Минтрансом согласуйте окончательно", - поручил глава государства.

Президент обратил внимание на то, что программа по обновлению подвижного состава также направлена на поддержку отечественного автомобилестроения. "Мы на следующей неделе будем проводить совещание по автомобилестроению", - пообещал Путин.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений ИвановичВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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