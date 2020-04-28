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"Известия": Минстрой предлагает меры по ускорению расселения аварийного жилья

Соответствующее письмо направлено в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минстрой России в целях ускорения реализации программы по расселению аварийного жилья предлагает равномерно перераспределить ее финансирование, рассчитанное до 2024 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства о ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", направленное в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным издания, средства для реализации программы расселения аварийного жилья распределены по нарастающей до 2024 года. С 2019 по 2021 год из госбюджета ежегодно выделяется по 35,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 год предусмотрено выделение по 111 млрд рублей в год, а в 2024 году - 103,6 млрд рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств превышает 500 млрд рублей, из них более 430 млрд руб. - из федеральной казны.

Однако для реализации планов до 2023 года необходимо дополнительные средства, в связи с чем в Минстрое предлагают распределить финансирование программы равномерно с 2021 года - по 90,28 млрд руб. в год. Такая мера позволит ускорить расселение аварийного жилья и перевыполнить план: в 2021 году - в 2,1 раза, в 2022 году - в 1,6 раза. Предложения по источнику финансового обеспечения перераспределения бюджетных средств направлены на согласование в Минфин.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс.

При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

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