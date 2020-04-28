Смертность в Самарской области снизилась до исторического минимума

САМАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Смертность в Самарской области по итогам 2019 года снизилась до абсолютного минимума за всю историю региона и составила 13,3 случая на 1 тыс. человек, добиться такого показателя помогла реализация национального проекта "Здравоохранение". Об этом во вторник сообщил председатель правительства региона во время заседания самарской губернской думы.

"Важнейшем индикатором качества жизни является здоровье населения, поэтому развитие здравоохранения является одним из приоритетов нашей работы. Реализуется соответствующий национальный проект, и мы получили хорошие результаты. Показатель смертности, который является одним из важных критериев оценки деятельности системы здравоохранения, снизился до 13,3 случая на 1 тыс. человек населения. Это абсолютный минимум за всю современную историю региона", - сказал Кудряшов.

Он также отметил, что удалось значительно снизить показатель смертности от болезней кровообращения, сейчас этот показатель составляет 522 случая на 100 тыс. человек. На 10% снизилась младенческая смертность.

Кудряшов рассказал, что по нацпроекту в прошлом году в больницы региона было поставлено 38 единиц нового диагностического оборудования, а также отремонтировано оборудование, ранее выведенное из эксплуатации из-за поломок. В частности, были отремонтированы шесть компьютерных томографов.

По нацпроекту были построены новые поликлиники в Тольятти и микрорайоне Южный город Волжского района, открыты 14 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.