Врачи детской туберкулезной больницы Приморья за месяц дистанционно обследовали 108 детей

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Врачи детской краевой туберкулезной больницы Приморья в апреле дистанционно провели более 100 рентгенографических исследований юных приморцев, у 19 из них выявлены первичные изменения в легких, сообщает пресс-служба правительства региона. Специалисты дают телемедицинские консультации в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморья, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в крае больница уже почти полтора месяца работает в дистанционном формате.

"В апреле мы просмотрели 108 рентгенографических исследований, на 19 были выявлены первичные изменения в легких. В этих случаях фтизиатры дали рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Часть детей госпитализировали в детскую краевую туберкулезную больницу, минуя поликлинику", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Юрия Селютина.

Национальный проект "Здравоохранение" один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций. В Приморье одной из составляющих реализации нацпроекта является формирование "цифрового контура" и создание единой государственной информационной системы здравоохранения.