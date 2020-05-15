Кировская область направит 130 млн рублей на благоустройство Советска и Омутнинска

КИРОВ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области благоустроят историческую Кукарскую слободу в городе Советск и создадут сквер, лодочную станцию с шезлонгами и парк искусств на набережной города Омутнинск. На оба проекта регион направит в 2020 году около 130 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

"На реализацию проекта благоустройства исторической Кукарской слободы город Советск из федерального бюджета получит 60 млн рублей, на проект "Заводной Омутнинск" будет выделено 70 млн рублей", - сказал Царегородцев, пояснив, что проекты победили во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Советске работы уже начались, рассказал ТАСС глава района Сергей Галкин. "Мы приступили к работам, планируем обустроить набережную, на месте бывшей пристани восстановим лодочную станцию, там же будет кинотеатр и небольшое кафе. Благоустроим Успенскую площадь, прилегающую к краеведческому музею, сделаем подсветку, реконструируем выставочный центр - дом ремесел, где у нас артель "Кукарское кружево" - это бренд Кировской области", - пояснил Галкин, уточнив, что работы должны быть завершены до конца 2020 года и пандемия коронавируса не помешает выполнить все задуманное в срок.

Авторы проекта "Заводной Омутнинск" планируют благоустроить набережную Омутнинского пруда до 2021 года. По данным правительства, здесь появится парк искусств, городской сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки.

По словам Царегородцева, регион готовит новые заявки на конкурс. "Минстрой России в этом году решил продлить конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Дополнительный выбор пройдет в сентябре 2020 года. Сейчас Кировская область готовит проекты благоустройства для участия в этом дополнительном отборе", - сказал он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.