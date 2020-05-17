В Приамурье началась подготовка к строительству моста через реку Зея

ТАСС, 17 мая. Подготовительные работы по строительству нового моста через реку Зея начались в Амурской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Строительство нового моста через реку Зея начинается в Амурской области. Активная фаза возведения нового моста, на строительство которого выделены средства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланирована на июнь, сейчас ведутся подготовительные работы", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минвостокразвития, мост через Зею попал в число объектов, которые должны были профинансировать из госбюджета в 2021 году, но из-за аварийного состояния сооружения президент РФ поручил выделить средства раньше срока - в 2020 году. Уже заключен госконтракт на строительство моста с компанией "УСК Мост", ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур.

Также правительство РФ планирует рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на строительство берегозащитных сооружений в Благовещенске. Ранее, докладывая о подготовке к паводкам, губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что объект готов на 84%, но на завершение работ по нему требуется еще 2,9 млрд рублей. Дополнительные средства также могут быть выделены из федерального бюджета на проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах Приамурья.

Движение грузового и пассажирского транспорта по единственному мосту через Зею, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью Амурской области и Дальневосточного федерального округа, приостановлено из-за повреждения. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и правительству региона выделить в этом году федеральные средства на строительство второго моста.

До капитального ремонта мост не сможет принимать большегрузный транспорт, его будут отправлять через город Свободный. Однако такой путь получается на 300 километров длиннее.

Теперь планируется построить второй мост через Зею примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) увеличена протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.