Татарстан закупил 12 единиц лесопожарной техники в 2020 году

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан закупили и передали лесничествам 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту "Экология". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

"В 2020 году уже закуплена и передана лесопожарная техника и оборудование в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Это девять пожарных автоцистерн АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), один малый лесопатрульный комплекс УАЗ-390945 и две установки противопожарные высокого давления", - говорится в ответе на запрос.

Также в этом году в республике по региональному проекту появятся две новые лесопожарные станции на базе Нижнекамского и Нурлатского лесхозов.

20 мая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжском федеральном округе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил недостаточную штатную укомплектованность пожарно-химических станций, которая в среднем по округу составляет не более 60%, и низкий уровень использования системы распределенного видеомониторинга раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор".

"Система "Лесной дозор" не используется. Ведется космический мониторинг пожароопасной обстановки (информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства ИСДМ-Рослесхоз), авиационный (1,2 млн га) и наземный (11 тыс. га)", - сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики.

Меры против пожаров

В Татарстане с 2011 по 2019 годы удалось не допустить возникновения лесных пожаров. Чтобы минимизировать возможность возникновения подобных инцидентов, в регионе ежегодно разрабатывают "Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Татарстан", формируют лесопожарные формирования, мобильные группы пожаротушения, выполняют в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов, проводят семинары-совещания по предупреждению и ликвидации природных пожаров.

В 2020 году специалисты лесной отрасли выдали 1,5 тыс. предостережений собственникам и пользователям земельных участков. В Татарстане создали 2647,2 км новых противопожарных минерализованных полос и провели уход за имеющимися барьерами общей протяженностью 5422,9 км.

В течение года проводится агитационно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах в СМИ, проходят встречи с главами сельских поселений, населением, арендаторами, владельцами земельных участков, прилегающих к лесному фонду, раздаются информационные материалы, уточнили в министерстве. На сегодня пожарную безопасность в лесу обеспечивают 18 лесопожарных станций второго типа при лесхозах и пять лесопожарных станций третьего типа при ГБУ "Лесопожарный центр". Все они оснащены 342 единицами техники.

О национальном проекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".