В Нижегородской области начали ремонтировать почти 70 участков автодорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к ремонтным работам на 68 участках автодорог Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

В этом году производством асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог в рамках нацпроекта занимались почти 60 предприятий региона. "До начала дорожно-строительного сезона продукция всех заводов прошла лабораторные испытания Главного управления автомобильных дорог. В настоящий момент асфальтобетонные заводы работают на полную мощность. Из 68 объектов, где начался ремонт, на четырех фрезеруют старое дорожное покрытие, на 42 уже укладывают новое. Еще на 20 объектах ведутся подготовительные работы", - пояснили в пресс-службе.

Ранее глава региона Глеб Никитин сообщал, что в Нижегородской области в 2020 году по национальному проекту предусмотрен ремонт почти 200 участков дорог общей протяженностью 878,4 км, что на 116 км больше, чем в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.