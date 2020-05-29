От "музыкальных" фонарей до французского моста. Как преобразятся города Юга России

ТАСС, 29 мая. Жители регионов Южного федерального округа определились с объектами, которые будут благоустроены в этом году по федеральной программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города - красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Проект "Формирование комфортной городской среды" предполагает, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

Экопарки и "музыкальные" фонари

В Крыму список объектов уже утвердили до 2024 года, их будут ремонтировать по мере поступления финансирования, рассказал ТАСС эксперт ОНФ, координатор центра мониторинга комфортной городской среды республики, замдиректора крымского "ЖКХ контроль" Олег Бышук.

Только в Ялте, где принята рассчитанная до 2024 года муниципальная программа, выбрали девять территорий. В список для преобразований попали ялтинские скверы им. А. С. Пушкина в Гурзуфе, им. Годлевского в Алупке и "Городской сад", а также парк М. П. Чеховой и Симеизский парк (аллея).

В Севастополе отремонтируют сквер около Петропавловского собора на центральном городском холме. Как ранее уточнили ТАСС в департаменте городского хозяйства, в рамках проекта уложат новую тротуарную плитку, территорию оградят, озеленят и украсят подсветкой, цветниками и газонами. Планируется ремонт подпорных стен с балюстрадами лестниц и ограждений и капремонт существующей автомобильной парковки. Таким образом, Петропавловский собор, возведенный в стиле древнегреческого храма Тезея в Афинах вскоре после основания Севастополя и освященный в 1814 году, получит современную "огранку".

По запросам жителей Волгограда на территории около Дома культуры Тракторозаводского района создадут сквер искусств, где появятся необычные фонари, выполненные в форме различных музыкальных инструментов, скамейки с опорами в виде лир. Для детей здесь построят современную игровую площадку, рядом оборудуют зону отдыха, где высадят более 300 крупномерных деревьев и кустарников высотой от пяти метров, установят системы полива и освещения. А реализация проекта "Парк "Заречный" во Фролово" Волгоградской области, ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года, в августе уже должна завершиться. По замыслу разработчиков проекта, здесь можно будет совершить прогулки вдоль реки Арчеда, любуясь на местный французский мост и плавучие беседки, позаниматься спортом в веревочном парке.

В Ростовской области благоустроят около 55 общественных территорий. В регионе даже создали портрет активного гражданина, который, в том числе, чаще всего голосует за выбор территорий для благоустройства. "Он выглядит примерно так: женщина от 30 до 39 лет, специалист без руководящих функций, и мужчина от 25 до 29 лет, квалифицированный рабочий", - рассказала ТАСС директор центра компетенций по развитию городской среды "Региональной корпорации развития" области Александра Харченко.

Одним из важнейших объектов благоустройства в этом году в Ростове-на-Дону является экопарк вдоль реки Темерник. По словам Харченко, он подразумевает тихий отдых у воды, полное слияние со звуками природы, что позволит людям отдыхать от мегаполиса. Не менее интересен и другой проект Ростовской области - благоустройство набережной реки Чир на территории Боковского сельского поселения, которое коснется и заболоченных территорий. Одна из особенностей проекта - фруктовый сад в центре водного объекта на небольшом островке.

В Астрахани голосование за выбор городского объекта для благоустройства продлится до 31 мая, а работы начнутся летом. В Калмыкии, которая вошла в число пилотных регионов по участию в опытной эксплуатации "Платформы обратной связи" для привлечения граждан к вопросам благоустройства, уже выбрали восемь проектов, завершить работы по ним планируют к 1 сентября.

В год юбилея Великой Победы в Адыгее увековечили память экипажа самолета-разведчика Пе-3бис, подбитого фашистскими захватчиками в октябре 1942 года в пригороде Майкопа: на месте крушения самолета на окраине станицы Ханской разбит парк. До осени в Майкопе благоустроят еще одно памятное место - "Солдатский родник", созданный в честь воинов-афганцев.

Разнообразие для туристов

Хорошо развитая на юге страны сфера туризма до конца года приобретет ряд новых объектов для посещения. В этом году в курортном Сочи завершат второй этап благоустройства набережной реки Мацеста. В 1950-х годах здесь вдоль реки были высажены крупноцветковые магнолии, большое количество хвойных деревьев, но в 1990-е годы это место пришло в запустение. Масштабные работы по обновлению набережной начались в прошлом году, полностью завершатся весной 2021 года, рассказали ТАСС в администрации города.

Подрядчикам предстоит проложить тротуары из брусчатки, велодорожки, разбить газоны. Здесь высадят около 15 тыс. деревьев, кустарников и цветов, в сквере появятся урны, скамейки, теневые навесы. Сейчас на участке восстанавливают стены набережной, а саму прибрежную территорию расширили вдвое - до трех метров. "Стоит задача максимально сохранить исторический облик набережной, при этом она должна стать комфортной и доступной для всех возрастов: и для родителей с колясками, и для подростков, и для людей зрелого возраста", - сообщила замдиректора департамента строительства администрации Сочи Дарья Петикова.

Познакомиться с культурой, традициями, бытом донского казачества гости Ростовской области смогут уже этим летом, посетив благоустроенный по нацпроекту парк на берегу Дона на территории Старочеркасской станицы, которая является историческим поселением федерального значения. Здесь расположены Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь и Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, включающий более ста памятников гражданской и культовой архитектуры. В парке по проекту будут созданы пешеходный транзит к реке, воссоздан редут крепости города Черкасска. Сейчас благоустройство парка находится на стадии завершения.

Жителей и гостей Геленджика по окончании карантина ждет сюрприз: после реконструкции откроется Андреевский парк. На территории парка высадили 3,5 тыс. деревьев и кустарников, установили 170 фонарей, рабочие выложили плиткой более 7 тыс. кв. м и еще столько же озеленили. План реконструкции был составлен так, чтобы для устройства детских площадок и пешеходных дорожек не пришлось рубить вековые деревья.