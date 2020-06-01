Власти Забайкалья на 60% увеличат протяженность дорог, ремонтируемых по нацпроекту

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Ремонт 190 км дорог запланировали в 2020 году в Забайкальском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это на 71 км больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году [предусматривает ремонт] 190 км: около 144 км дорог регионального и межмуниципального значения (в 2019 году - около 90 км) и 46 км Читинской городской агломерации (29 км в 2019 году)", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

Кроме того, власти предусмотрели ремонт 57 км дорог по плану социального развития центров экономического роста - это на 6 км больше по сравнению с 2019 годом. Ремонт этих дорог проведут благодаря дальневосточной субсидии.

При этом за счет краевого бюджета планируется отремонтировать 158 км дорог, что на 15 км меньше по сравнению с прошлым годом. Как подчеркнули в министерстве, пандемия коронавируса пока не повлияла на планы региона по ремонту дорожной инфраструктуры.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) увеличена протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.