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В Чувашии в 2020 году отремонтируют 72 км дорог и три моста в рамках нацпроекта

Работы по нацпроекту в республике затрагивают 53 объекта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Три моста и 72 км дорог планируется отремонтировать в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в Чувашской Республике. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"В 2020 году планируется отремонтировать 72 км дорог и три моста", - отмечается в сообщении по итогам совещания министра транспорта РФ Евгения Дитриха и врио главы Чувашии Олега Николаева.

Работы по нацпроекту в республике затрагивают 53 объекта. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автодорог по национальному проекту в 2020 году планируется направить 2,54 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Это позволит увеличить долю региональных автомобильных дорог соответствующих нормативам до 46,7%, а в Чебоксарской агломерации - до 68,6%.

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