В Чувашии в 2020 году отремонтируют три моста и более 70 км дорог

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии запланировали выполнить в 2020 году ремонт 72 км дорог и трех мостов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта РФ по итогам совещания министра транспорта Евгения Дитриха и врио главы региона Олега Николаева, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции.

"В частности, речь шла о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы по нему в республике ведутся на 53 объектах. В 2020 году планируется отремонтировать 72 км дорог и три моста", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, в 2019 году в Чувашии было отремонтировано 103,7 км дорог.

По информации министерства, обсуждались также вопросы реконструкции рулежной дорожки и части перрона аэродрома Чебоксар. Сейчас в республике разрабатывается технико-экономическое обоснование будущих работ. На совещании рассматривался вопрос начала реализации федерального проекта "Мосты и путепроводы".

"В настоящее время субъектом разрабатывается проектная документация на ремонт трех мостов и одного путепровода. Кроме того, шла речь о строительстве третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое свяжет между собой три района города", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.