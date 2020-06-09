Регионы получат допфинансирование на досрочный ремонт дорог в 2020 году за счет нацпроекта

ТАСС, 9 июня. Российские регионы получат дополнительное финансирование, если с опережением будут строить и ремонтировать дороги в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Минфин РФ одобрил выделить необходимую сумму из средств нацпроекта, заложенных на будущие годы, сообщил вице премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы, несмотря на коронавирус, поставили задачу в этом году увеличить объем ввода и ремонта дорог. И кстати нам это удается, многие регионы идут с опережением графиков, то есть мы как антикризисную меру предложили... сказали, те, кто может потянуть - стройте больше. Во-первых, это загрузка, налоги, улучшается качество жизни людей, это самое главное. Поэтому многие регионы взяли дополнительную нагрузку, с Антоном Германовичем (министр финансов РФ) мы договорились, что дополнительно тем, кто выполнит, мы дадим дополнительные деньги за счет возмещения денег следующего года", - сказал он.

Таким образом, в 2020 году региональные дороги будут отремонтированы как минимум в запланированном объеме, добавил Хуснуллин.

Как ранее сообщал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, правительство также обсуждает возможность субсидирования процентных ставок по кредитам на опережающее строительство инфраструктуры.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.