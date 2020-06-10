Нижегородцы смогут 1 июля на избирательных участках выбрать территории для благоустройства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Жители Нижегородской области смогут проголосовать 1 июля на избирательных участках за общественные территории, благоустройство которых запланировано на 2021 год, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Жители смогут проголосовать за проекты, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". При этом основное голосование за эти объекты пройдет в режиме онлайн в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тыс. человек с 23 июня по 6 июля 2020 года", - пояснили в пресс-службе.

Принять участие в голосовании смогут жители в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципалитета, в котором оно проводится. Итоги голосования будут опубликованы на сайте golosza.ru 7 июля 2020 года.

"Выбрать приоритетную территорию для благоустройства жители смогут не только в режиме онлайн, на сайте golosza.ru, но и 1 июля на избирательных участках, где будет проходить голосование за поправки в Конституцию. Такая возможность особенно актуальна для людей старшего поколения, которые не пользуются интернетом, но их мнение для нас очень важно", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он отметил, что чем больше жителей примет участие в голосовании, тем очевиднее будет необходимость развития той или иной территории. Глава региона также напомнил, что при голосовании есть также возможность выбора функциональных зон, которые должны появиться в парке или сквере.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов и рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей. В 2020 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта планируется благоустроить более 100 общественных пространств. На эти работы направят 1,2 млрд рублей.