Мини-кванториумы для детей появятся в каждом районе Сахалина и Курил к 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены к 2021 году обеспечить каждый муниципалитет в регионе мини-кванториумом для детей. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства островного региона.

Работа по созданию мини-кванториумов ведется на островах по национальному проекту "Образование". Модель "мини" предполагает создание площадок на базе уже существующих кружков или центров дополнительного образования.

"К 2021 году мини-кванториумы появятся во всех районах Сахалинской области", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства области, сейчас в регионе уже функционируют 13 мини-кванториумов, открытых в прошлом году на базе школ в Углегорском, Анивском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Долинском, Тымовком районах и в Южно-Сахалинске. В этом году появятся еще девять техноклассов. На этом работа останавливаться не будет - в 2021 году планируется открыть еще 15.

Все занятия в мини-кванториумах для детей проводятся на бесплатной основе. Оборудованные классы позволяют обучать школьников по таким востребованным направлениям, как создание компьютерных игр, дополненная реальность, 3D-технологии и другое.

О том, что в каждом муниципалитете Сахалинской области появится мини-кванториум, говорилось еще в 2018 году. Такие планы тогда озвучивал экс-губернатор региона Олег Кожемяко, который сейчас руководит Приморским краем. Однако точные сроки тогда не назывались.

Технопарки в регионе

Помимо мини-кванториумов, в настоящее время в области функционируют три полноценных технопарка. Первый в Сахалинской области технопарк "Кванториум" открыли 1 марта 2018 года. Второй открылся на базе гимназии №3 в середине декабря 2019 года. Третий технопарк начал работу в конце декабря того же года на базе детской железной дороги. Все они находятся в Южно-Сахалинске.

"Дети и родители очень рады тому, что в области есть такие технопарки "Кванториум". Это дает школьникам возможность познакомиться поближе с такими направлениями в образовании, с какими они не сталкиваются в школе. У многих благодаря этому определиться будущее. За время работы технопарки доказали свою востребованность и важность. Пустующих нет", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.