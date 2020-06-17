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В 2020 году за нарушения при реализации нацпроектов возбуждено 130 уголовных дел

Как сообщил генпрокурор Игорь Краснов, "недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 130 уголовных дел возбуждено в этом году по материалам прокуратуры за нарушения в сфере реализации нацпроектов. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов, - заявил Краснов, говоря об исполнении поручения президента по надзору в сфере нацпроектов. - Вскрыты случаи недоведения бюджетных средств до получателей, факты неправомерного их расходования, хищения и иные уголовно наказуемые деяния должностных лиц. Только по материалам прокурорских проверок в 2019 году возбуждено 31 уголовное дело, а за истекший период этого года - уже более 130".

По словам Краснова, "в связи с непростой ситуацией, связанной с пандемией, в адрес председателя правительства направлена информация и предложено принять дополнительные меры для недопущения срыва сроков реализации нацпроектов с информированием Генеральной прокуратуры обо всех значимых нарушениях".

В целом в ходе надзора за соблюдением законов в различных отраслях экономики прокуроры за год выявили и пресекли 1 млн нарушений. Кроме того, в 2019 году прокурорами санкционировано свыше 9,5 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму почти 25 млрд рублей. Также пресекались злоупотребления при осуществлении закупок, в том числе факты уклонения от конкурентных процедур, заключения госконтрактов, не обеспеченных необходимым финансированием.

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РоссияКраснов, Игорь Викторович
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