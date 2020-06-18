На Дальнем Востоке за пять лет модернизируют четверть пунктов пропуска через границу

ТАСС, 18 июня. На Дальнем Востоке планируется до 2024 года модернизировать за счет федерального бюджета 23 из 86 пунктов пропуска через государственную границу. Сейчас часть пунктов не работает или находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"В Дальневосточном федеральном округе 86 пунктов пропуска через государственную границу. Но 29 из них не работает, а с десяток находится в неудовлетворительном состоянии. Ситуация постепенно меняется, до 2024 года за счет федерального бюджета построят и обустроят 23 пункта. Будем добиваться таких же решений и по другим пунктам пропуска. Потому что на Дальнем Востоке 6,5 тыс. километров - это государственная граница", - приводят в сообщении слова главы министерства Александра Козлова.

Министр напомнил, что по суше и рекам Россия на Дальнем Востоке граничит с Китаем, Монголией и КНДР, по морю - с Японией и США. Он подчеркнул, что современные пункты пропуска должны быть комфортными и удобными как для туристов, так и для предпринимателей в сфере международной торговли и логистики.

Большую часть пропускных пунктов планируется модернизировать в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", рассчитанного до 2024 года (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"). Сейчас по ним ведется проектирование.

Так, на средства нацпроекта возведут капитальный пункт пропуска Кани-Курган в районе первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ. Строительство пункта планируют завершить в 2022 году.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.