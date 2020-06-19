Мурашко: медицинская грамотность и забота о здоровье помогут россиянам жить дольше

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уровень медицинской грамотности, а не только здоровый образ жизни влияют на продолжительность жизни и показатели заболеваемости и смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о реальности достижения главного показателя нацпроекта "Здравоохранение" - увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году - в условиях эпидемии.

"Уровень медицинской грамотности населения у нас, по некоторым оценкам, тоже не очень высокий - в среднем 15-20%. Нужно понимать, что в целом медицинская грамотность и здоровьесберегающее поведение однозначно влияют на продолжительность жизни", - сказал он в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Он также обратил внимание, что в структуре причин смертности у молодых мужчин лидирующие позиции занимает смертность, ассоциированная с алкоголем.

"Мы же видим роль алкоголя и особенностей его потребления в причинах смертности: структура смертности очень сильно различается после 18 лет. С совершеннолетия и до 65 лет мужчины умирают чаще, чем женщины, и в основном от причин, связанных с употреблением алкоголя", - пояснил министр. - Поэтому снижение уровня потребления алкоголя и борьба с курением - это настоящий резерв для увеличения продолжительности жизни россиян".

Министр отметил, что именно в борьбе с управляемыми факторами риска находится самый большой резерв по сокращению заболеваемости сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями, которые на данный момент в России и в мире занимают первые места в структуре причин смертности людей. "Это реально быстрая и эффективная мера, которая позволит снизить и заболеваемость, и смертность в целом, и смертность в трудоспособном возрасте", - отметил министр здравоохранения РФ.

Разработка и реализация мер антиалкогольной и антитабачной политики в РФ (в рамках национального проекта "Демография") вместе с повышением мотивации граждан к ведению здорового образа жизни позволят снизить показатель смертности молодых мужчин в стране до 350 случаев на 100 тыс. населения. Снижение показателей смертности мужчин в трудоспособном возрасте является одной из ключевых целей национального проекта "Здравоохранение".