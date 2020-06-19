Минкомсвязь запустила на Госуслугах сервисы по сбору подписей на региональных выборах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 года запустила на портале госуслуг сервисы по сбору подписей избирателей. Об этом на заседании ЦИК сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов, говорится в сообщении министерства.

"На портале реализован механизм сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и списка кандидатов от избирательного объединения в органы государственной власти субъектов РФ. Сформированный список подписей можно направить в избирательную комиссию прямо из личного кабинета. Там же будут отображены итоги голосования", - сообщили в Минкомсвязи.

Так, для кандидатов и объединений на портале открыты личные кабинеты с информацией о предстоящих выборах, сроках проведения кампании и подробной информацией о других кандидатах и избирательных объединениях.

Воспользоваться сервисом сбора подписей во время подготовки к выборам 2020 года могут кандидаты и избирательные объединения в Челябинской области, Пермском крае и Чувашии, уточнили в Минкомсвязи.

Предоставление цифровых сервисов для кандидатов, избирательных объединений и политических партий реализуется Минкомсвязью совместно с ЦИК в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".