IT-кубы в трех городах Вологодской области откроют до 2022 года

ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Три IT-куба в городах Грязовец, Сокол и Череповец Вологодской области создадут в 2020-2022 годах в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". IT-куб в Грязовце откроется в этом году, сообщила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

"В 2020 году в Грязовце будет открыт IT-куб, в 2021-2022 годах такие центры появятся еще в городах Сокол и Череповец. Также продолжится работа по развитию материально-технической базы, информационной и технологической инфраструктуры в 101 образовательной организации - это 78 муниципальных и 23 профессиональные образовательные организации. В рамках проекта будет закуплено оборудование для двух ученических классов: интерактивный комплекс, ноутбук учителя и 15 ноутбуков для учеников", - сообщила заместитель губернатора на оперативном совещании областного правительства.

По информации пресс-службы правительства области, в июле для IT-куба в Грязовце поставят компьютеры и робототехнику, инвентарь для игры в шахматы, программное обеспечение, мягкую и модульную мебель. Планируется, что современный образовательный центр откроет свои двери 1 сентября.

Финансирование проекта "Цифровая образовательная среда" составит на 2020 год 249,3 млн рублей, в том числе 231,8 млн - из федерального бюджета, 9,7 млн - из областного, 7,8 млн - из местных бюджетов, сообщила замгубернатора. "Проект предусматривает внедрение цифровой образовательной среды, создание центров цифрового образования IT-куб, подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс и снижение административной нагрузки. Всего в мероприятиях по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды участвуют 19 районов и городских округов Вологодской области, это 67,8% муниципальных образований. В прошлом году участвовало только 25%", - сказала Каманина.