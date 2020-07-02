В поселке Титан под Мурманском откроют детский мини-технопарк

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Детский мини-технопарк "Квантолаб" по национальному проекту "Образование" откроют в школе поселка Титан (входит в городской округ Кировск) Мурманской области к сентябрю 2020 года. Об этом сообщила ТАСС директор информационно-аналитического центра администрации Кировска Ольга Маркова.

"Мини-технопарк "Квантолаб" появится в школе Титана благодаря национальному проекту "Образование". Ремонтные работы на сумму 1 миллион 275 тысяч рублей из местного бюджета в соответствии с рекомендованным дизайном запланированы летом 2020 года и должны завершиться к концу августа, чтобы с 1 сентября ребята уже приступили к занятиям", - сказала Маркова.

Она уточнила, что по нацпроекту в школу для мини-технопарка будет поставлено учебное и компьютерное оборудование, станки, в том числе с ЧПУ, 3D-принтеры, мебель для зоны коворкинга и зоны отдыха. В целом на оборудование мини-технопарка в Титане предусмотрено 5 млн рублей, эти деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

"В школе Титана всего 132 ученика, но лаборатория рассчитана и на тех, кто ездит учиться в город, и на работающую молодежь. Ребята в отдаленном маленьком поселке смогут наравне со своими сверстниками из больших городов овладеть навыками работы по программированию и созданию робототехники, обучатся работе на станках, кроме того "Квантолаб" предполагает работу над командными проектами, а также проведение технических и образовательных тренингов, семинаров, обучающих курсов", - пояснила директор центра.

По словам Марковой, проектом предусмотрено также обучение педагогов, которые будут вести занятия с детьми в "Квантолабе", они пройдут его в Мурманске, в областном центре дополнительного образования "Лапландия", на базе которого уже три года работает технопарк "Кванториум-51", где занимается более тысячи детей. Всего на территории региона запланировано открыть 10 филиалов технопарка.

Титан - поселок с населением около 1,5 тыс. человек, входит в городской округ Кировск Мурманской области, расположен в 6 км к югу от Кировска на железнодорожной ветке Апатиты-1 - Титан у подножия Хибин и в 209 км от Мурманска.