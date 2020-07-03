Югра планирует капитально отремонтировать Нижневартовский театр юного зрителя к 2023 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа по нацпроекту "Культура" планируют к 2023 году капитально отремонтировать здание театра юного зрителя в Нижневартовске, втором по численности населения городе региона. На эти цели направят почти 306 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

"По нацпроекту "Культура" планируется провести капитальный ремонт здания Нижневартовскиого театра юного зрителя. Финансы у нас заложены на 2021-2022 годы, поэтому к 2023 году мы должны все завершить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе капремонта в здании планируется замена электропроводки, канализационных труб, обновление инженерных систем, штукатурка и покраска стен. "Общая стоимость ремонта 305,9 млн рублей, из них 186,7 млн рублей составят средства бюджета Югры. Также сейчас подготовлена заявка на предоставление на капремонт субсидии из федерального бюджета в размере 119,2 млн рублей", - сказал Латыпов.

По данным на сайте Нижневартовского театра юного зрителя, учреждение создано в 1989 году. В репертуаре представлена отечественная и зарубежная классика. За все время поставлено около 100 спектаклей, в год спектакли посещают порядка 50 тыс. детей.