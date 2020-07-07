На Кубани досрочно реализовали нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Подрядчики в Краснодарском крае на четыре месяца раньше установленного срока реализовали мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированные на 2020 год, приведя в порядок 180 км дорожного полотна на общую сумму 3,38 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае досрочно реализован нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На четыре месяца раньше срока завершены все планируемые дорожные работы в трех агломерациях - Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В общей сложности отремонтировано 180 км дорог на общую сумму 3,38 млрд рублей", - сообщил глава региона.

Он добавил, что кроме непосредственного ремонта дорожного полотна в рамках национального проекта поменяли бордюрный камень и тротуары, обустроили пешеходные переходы, установили светофоры и дорожные знаки, нанесли новую разметку.

"Замечу, что уже второй год подряд нацпроект "Безопасные и качественные дороги в крае мы завершаем досрочно. Это становится возможным благодаря проектному управлению, в основе которого персональная ответственность, достижение конкретных результатов и жесткий контроль за расходованием средств. Важную роль сыграло то, что деньги по нацпроекту теперь распределяются и доводятся раньше. Это позволяет работать быстрее и качественнее",- отметил Кондратьев, уточнив, что уже в июле в регионе приступят к реализации плана работ нацпроекта следующего года.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Одной из причин являлось низкое качество дорог, из-за их несоответствия нормативам накладываются ограничения на скорость движения автотранспорта. Нагрузка на транспортную инфраструктуру Кубани увеличилась после открытия Крымского моста, соединяющего Республику Крым и Севастополь с другими регионами России. В последние годы в регионе по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ведется активная работа по приведению в порядок дорожного полотна за счет реализации краевых и федеральных проектов, участия Кубани в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.