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В Волгоградской области отремонтируют две дороги общей протяженностью 33 км в 2021 году

Как сообщила пресс-служба администрации региона, это стало возможным благодаря эффективности закупочных процедур и полученной экономии в размере 77,5 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Еще две региональные дороги отремонтируют в Волгоградской области в 2021 году на сумму 77,5 млн рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Еще два объекта приведут в порядок в волгоградском регионе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это стало возможным благодаря эффективности закупочных процедур и полученной экономии в размере 77,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что за счет достигнутой экономии средств в надлежащее состояние приведут дополнительный участок трассы "Самойловка - Елань - Преображенская - Новоаннинский - Алексеевская - Кругловка - Шумилинская", а также участок автомобильной дороги "Качалинская - Вертячий - Гумрак". Общая протяженность этих объектов составляет более 33 км, их планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Всего в 2020 году ремонт дорожного полотна проходит в 18 районах области, а также в Волгограде, Волжском и Михайловке. Только в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" специалистам предстоит привести в порядок 237,6 км трасс, а также построить 4,2 км новых дорог. В общей сложности, с учетом всех федеральных и региональных программ, до конца года в Волгоградской области различные виды работ выполнят на почти 300 км, в том числе возведут свыше 65 км новых автомагистралей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. 

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