Дорога в селе Сокол на юге Сахалина будет отремонтирована до октября 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Подрядчик "Проектировщик-2" намерен в сентябре этого года завершить капитальный ремонт главной дороги села Сокол в Долинском районе - участка основной автомагистрали Сахалина, соединяющей юг и север острова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На капитальный ремонт участка трассы в Соколе из федерального бюджета выделили около 310 млн рублей. Дорожное полотно там местами разрушилось и пришло в негодность.

"Работы идут на участке трассы Южно-Сахалинск - Оха - на главной дороге села Сокол. Капитальный ремонт начался в апреле 2019 года, окончание запланировано на сентябрь 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в правительстве Сахалинской области рассказали, что ремонт моста, входящего в ремонтируемый участок трассы, позволит продлить безопасную эксплуатацию объекта на 30 лет. После капремонта на мосту появится тротуар шириной 1,5 метра, благодаря чему пешеходы смогут передвигаться по главной дороге вдоль всего населенного пункта. В Соколе уже смонтировали шесть остановочных павильонов. Летом на автодороге установят линии наружного освещения и светофор на перекрестке. На трассе появятся необходимые дорожные знаки, перильные ограждения. Дорожники дают гарантию на выполненные работы: восемь лет - на мост, пять лет - на асфальтовое покрытие.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.