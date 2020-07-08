Крупнейшие клиники Вологодской области оснастят оборудованием для лечения сердца и сосудов

ВОЛОГДА, 8 июля. /ТАСС/. Компьютерный томограф, ангиографическая система, аппарат УЗИ высокого экспертного класса и другое оборудование поставят в этом году в крупнейшие клиники Вологодской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это позволит значительно повысить качество и доступность помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала ТАСС заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"В этом году в рамках национального проекта планируется оснащение регионального сосудистого центра Вологодской областной клинической больницы компьютерным томографом с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. В первичном сосудистом отделении Вологодской областной клинической больницы №2 в Череповце будет установлена ангиографическая система, в первичном сосудистом отделении Вологодской городской больницы №1 - аппарат ультразвуковых исследований высокого экспертного класса", - рассказала ТАСС заместитель губернатора.

В прошлом году в областной клинической больнице была установлена ангиографическая система, в первичном сосудистом отделении Вологодской горбольницы №1 заработали два компьютерных томографа. Они заменили один томограф, который исчерпал свой ресурс. Все новое оборудование обладает большими возможностями для проведения исследований. Региональный сосудистый центр в областной клинической больнице работает с 2014 года.

Всего в этом году на проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрено 225,70 млн рублей, в том числе 216,65 млн рублей из федерального бюджета, 9,04 млн рублей - из областного, сообщила замгубернатора.

Как пояснил ТАСС главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков, ожидаемая поставка компьютерного томографа - это плановая замена уже изношенного компьютерного томографа, который выработал свой срок, а работа сосудистого центра без него невозможна. Помимо этого, по губернаторской программе модернизации в областной клинической больницы будет установлено операционное оборудование для имплантации кардиостимуляторов и лечения аритмий сердца.

"Однокамерные кардиостимуляторы мы ставили и до этого, но это оборудование позволит выйти на нормальный уровень для постановки кардиостимуляторов, позволит и двухкамерные стимуляторы ставить. Также оно позволит проводить операции при нарушениях ритма сердца, при жизнеугрожающих аритмиях разного рода. Таких пациентов у нас порядка 500-700 в год, на данный момент мы их отправляем в федеральные центры, хотя у нас есть специалисты, но пока нет базы для лечения таких больных. Это иной уровень в кардиологии, это позволит оказывать полноценную помощь населению в этом направлении", - рассказал ТАСС главный врач клиники.

Бесплатные лекарства

С этого года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" департамент здравоохранения области закупил лекарственные средства для жителей региона, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце. На эти цели из федерального и областного бюджетов суммарно выделено почти 90 млн рублей, сообщила заместитель губернатора.

"Как показывает практика, первый год после коронарного события или операции на сердце и сосудах является для человека самым опасным. Чтобы исключить повторные рецидивы у кардиологических больных, снизить смертность, необходимо применять лекарства. В течение года такие пациенты смогут бесплатно получать лекарства. Препараты уже поступили в область и выдаются по бесплатным рецептам от участковых терапевтов", - сообщила Лариса Каманина.