Медицинские классы появятся в школах Приморья в новом учебном году

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Классы профильной медицинской направленности появятся в пяти школах Приморья в новом учебном году. Старшеклассники будут углубленно изучать предметы естественно-научного профиля, а учебный процесс выстроят при участии колледжей, вузов и потенциальных работодателей, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"Предпрофессиональные классы создадут на базе пяти школ, две из них располагаются во Владивостоке, еще по одной - в Уссурийске, Находке и Арсеньеве. На оснащение их необходимым оборудованием из бюджета выделят 70 млн рублей. Средства направят в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", - сказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, слова которой приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что обучение в профильных классах продолжат ребята, которые окончили в этом году девятый класс. Всего к предпрофессиональному обучению приступят несколько десятков школьников.

Медицинские классы появятся в тех школах, выпускники которых в последние три года в качестве профильных предметов для сдачи ЕГЭ выбирали химию и биологию. "Во многих регионах России, в том числе в Приморском крае, сегодня наблюдается острая нехватка кадров в сфере здравоохранения. Дети, которые желают работать в медицинской отрасли, к сожалению, не всегда могут конкурировать при поступлении в вузы. Предпрофессиональные классы помогут ребятам подготовиться лучше и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или университет", - подчеркнула Бондаренко.

Медицинский класс в приморской школе стал пилотным проектом регионального проекта "Современная школа". В дальнейшем в Приморье планируется создать инженерные и кадетские классы.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.