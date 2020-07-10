Под Волгоградом начали строить 30 водопропускных сооружений для обводнения поймы Волги

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Строительство 30 водопропускных сооружений начали под Волгоградом по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Они позволят восстановить во время паводка экологический баланс Волго-Ахтубинской поймы, сообщил в пятницу ТАСС глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды) Виталий Сазонов.

"В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" на территории Волго-Ахтубинской поймы начато строительство тридцати водопропускных сооружений. Объекты создаются с целью улучшения ситуации с наполняемостью ериков (речных протоков - прим. ТАСС) и озер во время паводка. До конца 2020 года планируется завершить строительство шести водопропускных сооружений, оставшиеся 24 водовыпуска будут готовы к эксплуатации в 2022 году", - сказал Сазонов.

Он уточнил, что всего по нацпроекту в пойме до 2024 года запланировано строительство 72 водопропускных сооружений - десять из них уже возвели, тридцать построят до 2022 года и оставшиеся тридцать два - за 2022-2024 годы.

"Сооружения призваны обеспечить максимальный пропуск паводковых вод по всей гидрографической сети поймы и предотвратить отток воды после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел. Это будет способствовать поддержанию необходимого уровня воды в ериках и озерах, пополнению подземных водоносных горизонтов и повышению уровней воды в колодцах и скважинах", - пояснил Сазонов.

Глава облкомприроды отметил, что, помимо восстановления экологического баланса, для жителей хуторов на территории поймы улучшится транспортное сообщение, в частности, на участках полевых дорог, проходящих над водопропускными сооружениями, появится щебеночное покрытие.

Также, по его словам, в настоящее время выполняются работы по расчистке и экологической реабилитации ериков и озер поймы. В этом году работы ведутся на 31 объекте. Всего до конца 2024 года на территории Волго-Ахтубинской поймы предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта.