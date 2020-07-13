На Сахалине появятся четыре современных дома для престарелых и инвалидов к 2023 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до конца 2022 года завершить на острове строительство сразу четырех домов для престарелых и инвалидов. Об этом в понедельник сообщила ТАСС министр социальной защиты региона Елена Касьянова.

"В островном регионе развернулось строительство современных учреждений, отвечающих последним требованиям социального обслуживания. Это позволит значительно повысить качество наших услуг и повысить емкость стационарных мест", - сообщила министр. Строительство учреждений уже ведется, сдать интернаты в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

По информации областных властей, в министерство социальной защиты региона постоянно приходят сообщения от людей преклонного возраста с просьбой поселить их в дома-интернаты. Новые учреждения появятся в Корсаковском, Ногликском, Углегорском районах и в планировочном районе Южно-Сахалинска. В зданиях будут предусмотрены лечебные блоки, пищеблок, спортивные залы, учебно-производственные помещения, зоны отдыха, места для организации кружков, кабинеты для персонала, спальные этажи и административные корпуса.

"Самая главная задача при строительстве новых домов престарелых и инвалидов - это не большие площади или современные технологии и ремонты. Это, конечно, все тоже будет учтено, но самое главное - мы хотим достичь максимального приближения к дому. Другими словами, пенсионер не должен чувствовать себя брошенным и одиноким, он должен жить, как дома, в домашних условиях, под присмотром заботливого персонала", - прокомментировали ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Строительство учреждений пансионатного типа в Сахалинской области проходит по национальному проекту "Демография", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным.