Более 120 школ КБР подключат к высокоскоростному интернету к концу 2021 года

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Учащиеся более 120 школ Кабардино-Балкарии (КБР) получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом к концу 2021 года в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщила замминистра просвещения, науки и по делам молодежи региона Екатерина Мисостова.

"В рамках национального проекта "Образование" в республике реализуется проект "Цифровая образовательная среда", согласно которому проводятся мероприятия по обеспечению современной безопасной цифровой образовательной среды, в том числе в образовательных учреждениях. Самое главное - высокое качество интернета, его скорость и доступность. На 2019-2021 годы у нас 122 образовательных учреждения включены в эту программу и будут подключены к высокоскоростному интернету (не менее 50 М/бит для сельских и не менее 100 М/бит для городских образовательных организаций, зависит от количества пользователей)", - сказала Мисостова.

В настоящее время все городские школы региона обеспечены такой связью. Выход в интернет есть и в остальных образовательных учреждениях республики, но качество и скорость связи не отвечают требованиям времени, отметила она. Мисостова также рассказала, что регион принимает участие в целом ряде федеральных проектов, которые, как ожидается, будут способствовать развитию дистанционного образования.

"Сейчас очень много федеральных площадок, которые обеспечивают дистанционное обучение, у нас заключено соглашение с "Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Лицей". На платформе "Яндекс.Учебника" еще до пандемии Минобразования организовало семинар для учителей, которые хотели бы использовать эту платформу, что оказалось очень полезным, многие наши учителя уже были готовы к работе в таких условиях", - добавила она.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.