Опыт Кирова по внедрению искусственного интеллекта в медицину используют в других регионах

КИРОВ, 21 июля. /ТАСС/. Кировская область завершила пилотный проект по внедрению в систему здравоохранения искусственного интеллекта, который позволяет выявлять заболевания на начальной стадии. Опыт региона планируют использовать в других субъектах РФ, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства области.

По данным ведомства, Кировская область стала первым регионом в стране, где начали использовать искусственный интеллект в медицине. Разработанную компанией "Комплексные медицинские информационные системы" систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в Медицинский информационно-аналитический центр и несколько медицинских организаций региона. По результатам научных исследований эксперты пришли к выводу, что внедрение системы позволит сократить время на обработку медицинских данных пациента в плане оценки и выявления факторов риска, подозрений на заболевание в начальной стадии.

"Полученные результаты пилотного проекта позволят вести персональную профилактику и эпидемиологический мониторинг пациентов высокого риска, что отвечает целям национального проекта "Здравоохранение" и может стать одной из лучших практик. В дальнейшем мы планируем использовать полученный опыт при работе в других регионах Российской Федерации", - цитирует пресс-служба директора компании "Комплексные медицинские информационные системы" Романа Новицкого.

Уточняется, что в Кировской области проект транслируют на все лечебные учреждения региона, сделать это позволяет использование в них медицинской информационной системы, в которой заполняются и ведутся все истории болезней и амбулаторные карты. Накопленные сведения о показателях здоровья практически каждого жителя региона - это источник данных для системы поддержки принятия врачебных решений.

"Внедрение искусственного интеллекта имеет одну главную цель - спасать жизни людей. Он отслеживает факторы риска по различным заболеваниям каждого пациента и сигнализирует врачу, что этого человека нужно срочно пригласить и обследовать. Уже сейчас искусственный интеллект помогает врачам выявлять болезни на ранних стадиях. Программа постоянно дорабатывается, и в будущем мы планируем, что информация о состоянии здоровья, результаты обследований будут доступны и пациенту в его личном кабинете", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

По данным правительства области, внедрение инновационного программного обеспечения в регионе ведется в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура" национального проекта "Здравоохранение".