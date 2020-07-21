В пять первичных сосудистых отделений в Нижегородской области поступит новое оборудование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Пять первичных сосудистых отделений больниц Нижегородской области получат 95 единиц нового оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область не исключение, оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам", - пояснил губернатор региона Глеб Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

Глава Нижегородской области уточнил, что оборудование получат городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, Уренская, Городецкая и Лысковская ЦРБ. В перечне - компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое.

"В начале августа мы получим ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей, рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе КТ-ангиографии. В сентябре ожидаем диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса", - цитирует пресс-служба слова главного врача городской клинической больницы №5 Надежды Сухачевой.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питанием и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".