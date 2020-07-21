В Вологодской области планируют внедрить систему телекардиодиагностики

ТАСС, 21 июля. В Вологодской области планируют внедрить региональную систему телекардиодиагностики и систему мониторинга артериальной гипертензии. Это позволит повысить качество медицинской помощи в районах, сообщил во вторник заместитель начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игорь Ульяновский.

"На перспективу прорабатываем вопрос внедрения региональной системы телекардиодиагностики с автоматической интерпретацией ЭКГ, а в сложных случаях - и с расшифровкой ЭКГ врачами дистанционного аналитического центра, а также региональной системы мониторинга артериальной гипертензии. Это нам позволит повысить качество оказания медпомощи в районах, снизить нагрузку на стационар и число вызовов скорой помощи, а также заменить на домашнее пребывание с возможностью дистанционного мониторинга со стороны клиники", - сказал Ульяновский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию телемедицины в рамках нацпроекта "Здравоохранения".

Также, сообщил он, в этом году в области начнут оснащать планшетами врачей скорой помощи, что позволит получать более полную информацию о пациентах из региональной информационной медицинской системы, проводить экстренные телемедицинские консультации.

По данным замруководителя департамента, в области подключены и продолжаются работы по подключению 42 медицинских организаций к региональной медицинской информационной системе. Она интегрирована с федеральной информационной системой, что позволяет организовать доступ к телемедицинским консультациям 62 федеральных учреждений здравоохранения. Такую возможность имеют 18 медицинских организаций области.

"На данный момент в медицинские организации поставлено 54 комплекта компьютерной техники для проведения телемедицинских консультаций, годом ранее было 16 автоматизированных рабочих мест. Также мы сейчас приступаем к развертыванию защищенной сети здравоохранения Вологодской области для проведения экстренных и неотложных, а, при необходимости, и плановых консультаций в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил Ульяновский.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.