В Удмуртии пройдет более 200 мероприятий в рамках социальной кампании "Внимание на дорогу"

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции совестно с экспертным центром "Движение без опасности" проведут в Удмуртии более 200 мероприятий, включая семинары и тренинги, в рамках социальной кампании "Внимание на дорогу". Об этом во вторник в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.

"В Удмуртской Республике в рамках данной кампании запланировано более 200 совместных мероприятий с экспертным центром "Движение без опасности". Это будут семинары, тренинги, игровые механики и прочие форматы. Все это будет проходить в наиболее актуальных локациях, в местах сосредоточения всех аудиторий, включая автошколы, автозаправочные станции, транспортные предприятия, торгово-развлекательные центры, образовательные и оздоровительные учреждения", - сказал Набиев.

По его словам, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание прежде всего на риски, связанные с отвлечением внимания участниками дорожного движения.

"Это отвлечение на различные электронные устройства, так как это, пожалуй, на сегодняшний день самый распространенный отвлекающий объект после общения с пассажирами транспортного средства. Люди буквально замыкаются в мобильных телефонах, такое поведение характерно для водителей и пешеходов", - сказал начальник республиканского управления ГИБДД МВД.

Набиев уточнил, что на сегодняшний день во всех учреждениях, где планируют проводить мероприятия, уже провели необходимую подготовку. "Я думаю, будет большой эффект от этого", - заключил Набиев.

Всероссийская социальная кампания "Внимание на дорогу" организована Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации. Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения из-за отвлечения внимания, среди всех участников дорожного движения, включая детей. Кампания реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".