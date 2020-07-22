Больницы Дагестана получат 17 компьютерных томографов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Медучреждения Дагестана до конца текущего года получат 17 компьютерных томографов (КТ), три из которых планируется закупить в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Три современных томографа закупает Минздрав Дагестана в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". Новое оборудование получат первичные сосудистые отделения на базе республиканской клинической больницы, республиканской больницы скорой медицинской помощи и городской клинической больницы", - сказал представитель пресс-службы.

Как отмечают специалисты, одно из главных достоинств этих аппаратов КТ - хорошее качество изображения при высокой скорости сканирования, что позволяет "максимально быстро получить информацию о состоянии пациента, в особенности, в экстренных случаях".

"Такой же аппарат КТ на днях получил республиканский центр инфекционных болезней. Закупили его на средства, выделенные из федерального бюджета на борьбу с пандемией коронавируса, в рамках этой же программы ожидается поставка еще двух компьютерных томографов в 64 среза. Получат их городская клиническая больница и республиканская больница восстановительного лечения. Новое оборудование позволит значительно улучшить диагностику патологии органов дыхания, вызываемых коронавирусом, особенно в случае возможного возникновения второй волны заболеваемости", - сообщил собеседник агентства.

Кроме этого, как сообщила пресс-служба, 11 компьютерных томографов Минздрав Дагестана закупает в этом году за средства республиканского бюджета. "На эти цели правительство региона выделило 310 млн рублей. Причем, изначально планировалось закупить 10 аппаратов, однако благодаря экономии средств, достигнутой Минздравом республики в процессе торгов, удается приобрести 11 компьютерных томографов. Таким образом, в общей сложности до конца года медицинские организации региона получат 17 современных аппаратов КТ", - добавил представитель министерства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.