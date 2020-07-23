В Якутии оснастили медоборудованием более 15 детских поликлиник благодаря нацпроекту

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Новое медицинское оборудование получили 17 детских поликлиник в Якутии благодаря нацпроекту "Здравоохранение", сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"По национальному проекту "Здравоохранение" в Якутии оснастили детские поликлиники на общую сумму более 128,9 млн рублей. Более 70 единиц современного медицинского оборудования поступило и введено в эксплуатацию в 17 детских поликлиниках республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование включает в себя аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование, электрокардиографы, а также один рентгеновский компьютерный томограф.

Комплекты медоборудований доставлены и введены в эксплуатацию в 15 районах региона и городе Якутске. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, среди задач нацпроекта создание в медучреждениях организационно-планировочных решений для максимального комфорта детей и их родителей.

Нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.