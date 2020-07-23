Ростелеком намерен за два года провести интернет во все населенные пункты на Сахалине

ТАСС, 23 июля. Ростелеком планирует в течение двух лет провести оптоволоконные линии связи во все населенные пункты Сахалинской области, в том числе на островные территории. Об этом в четверг журналистам сообщил директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

"Сахалинская область - лидер на Дальнем Востоке и один из передовых регионов в нашей стране [по проникновению оптоволоконных линий связи в населенные пункты]. [Цифровые оптоволоконные технологии уже есть на] 97% региональных территорий. Мы планируем эту работу совместно с правительством Сахалинской области завершить в течение двух лет. Таких регионов, где есть стопроцентное проникновение цифровых технологий в населенные пункты в нашей стране пока нет", - сказал Логинов.

Он уточнил, что в этом году уже проложено около 300 км оптоволоконных линий для обеспечения интернетом жителей Курильских островов. До конца года "Ростелеком" намерен утроить темпы строительства.

К 2030 году 97% домохозяйств России должны быть обеспечены широкополосным интернетом. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет превышает 1,5 трлн рублей.