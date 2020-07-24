Первичные сосудистые центры Дагестана получат свыше 90 единиц медтехники

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Более 90 единиц медицинской техники для первичных сосудистых центров Дагестана закупит министерство здравоохранения республики в текущем году по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава.

"Минздрав Дагестана продолжает закупку современного медицинского оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, до конца этого года приобретут 94 единицы медицинской техники для первичных сосудистых центров региона. Закупка современного оборудования осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, планируется закупить три компьютерных томографа для Республиканской клинической больницы, Республиканской больницы скорой медицинской помощи и Городской клинической больницы, а также УЗИ-аппарат, аппараты ИВЛ, современное реабилитационное оборудование для восстановления двигательной активности после инсультов и инфарктов, микроскоп для нейрохирургии и другое.

"Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - создание условий для оказания качественной медицинской помощи в регионе. Масштабная закупка нового оборудования позволит улучшить раннюю диагностику тяжелых заболеваний и, конечно же, поможет врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам", - приводятся на сайте слова министра.

По данным Минздрава Дагестана, в 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" было закуплено более 300 единиц медоборудования.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.