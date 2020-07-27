В Сахалинской области ветераны и малоимущие смогут бесплатно перевести транспорт на газ

ТАСС, 27 июля. Сертификаты на бесплатное переоборудование транспорта на газомоторное топливо в Сахалинской области смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий и малоимущие граждане. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"Власти Сахалина расширяют перечень получателей сертификатов для перевода автотранспорта на газ. Сейчас получить сертификат могут пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Документ выдается в органах социальной защиты по месту жительства. С 1 августа получить бесплатный сертификат смогут ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий и малоимущие граждане", - говорится в сообщении.

Данные владельца сертификата вместе с регистрационным номером заносятся в специальный журнал, в случае продажи документа он становится недействительным и воспользоваться им будет невозможно.

Переход на газ поможет автомобилистам экономить на топливе примерно в два раза. Для жителей Сахалинской области этот вопрос имеет особое значение, так как в регионе одни из самых высоких цен на бензин в России. Помимо этого, переход на газ позволит не вредить экологии. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Корсакове и Южно-Сахалинске наиболее загрязненный воздух, основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

Власти Сахалинской области планируют за ближайшие четыре года перевести на газомоторное топливо маневровые локомотивы и 100 тыс. автомобилей, 50% от всего автопарка региона. Также планируется создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций.

Перевод транспорта на газ - один из инструментов реализации нацпроекта "Экология", инициированного в 2018 году президентом России Владимиром Путиным.