Власти Якутии планируют ликвидировать аварийное жилье к 2030 году

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают ликвидировать аварийное жилье в регионе к 2030 году, сообщил журналистам во вторник глава республики Айсен Николаев.

"Наша стратегическая цель - к 2030 году полностью ликвидировать аварийное жилье в республике. Для этого правительство республики продолжит работу с федеральными органами власти по пересмотру региональной программы в сторону исключения из нее домов, где капитальный ремонт экономически нецелесообразен", - сказал Николаев.

По словам главы республики, такие дома должны расселяться и сноситься по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а не "подвергаться повторному ремонту из года в год".

Кроме того, власти региона планируют пересмотреть подход в сторону повышения энергоэффективности в ЖКХ. "Опыт показывает, что это наилучший способ повысить экономические показатели не только по стоимости строительства, но и по показателям комплексного развития территорий", - отметил Николаев.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.